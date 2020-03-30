Türkiye’de koronavirüsle mücadele konusunda kapsamlı önlemler alındı. Eğitim, önlemlerin en kritik ayaklarından biriydi. Okullar tatil edildi, uzaktan eğitime geçildi, sınavlar ertelendi... Bu durum başlangıçta sınav aşamasındaki öğrencilerin kafasını biraz karıştırdı. Ancak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un açıklamalarıyla kaygılar giderildi.

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) önceden planlandığı gibi 7 Haziran’da gerçekleştirilecek. Sınav sadece yüz yüze eğitim yapılan konuları, yani uzaktan eğitime geçilmeden önceki konuları kapsayacak. Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) ise 25-26 Temmuz tarihlerine ertelendi. YKS’ye girecek öğrenciler de yine zorunlu koronavirüs tatilinden önceki konulardan sorumlu tutulacak.

Öğrencilerin bu sınavlara hazırlanmak için önlerinde geniş bir zaman dilimi bulunuyor. Bu sürecin iyi değerlendirildiği takdirde avantaja dönüştürülebileceğini söyleyen Eğitim Uzmanı Burçak Özel, sınava hazırlanan öğrenciler ve aileleri için tavsiyelerini TRT Haber’e anlattı.

Konu tekrarı önemli

Hem YKS hem de LGS öğrencilerine şu dönemde en baştan tekrar yapmalarını öneriyorum. Uzun bir zaman dilimi var önlerinde. Bu sınavda çıkacak konuların hepsini gördüler. Şu anda çalışmayı bırakmayan, endişelenmeyen, kaygılanmayan, rehavete kapılmayan öğrenciler bu sınavları kazanır.

Haftalık ders programı yapılmalı

Çok fazla evde kalmak öğrenciler açısından sıkıntılara yol açabilir. Ders çalışmaktan çok fazla sıkılmış olabilirler. Genel olarak sınava hazırlanan gruplara şöyle bir önerim olacak: Mutlaka haftalık program yapsınlar. Zaten bu müfredata Milli Eğitim Bakanlığının sitesinden çok rahat ulaşabilirler. Bu müfredatı bir kere çıkarsınlar. Buna göre hangi konuları, hangi alt başlıkları çözeceklerini gün gün planlasınlar. Konu tekrarı mı yapacaklar, soru mu çözecekler, hangi kitaplardan soru çözecekler bunları mutlaka yazsınlar. Soru çözümlerinde MEB’in yayınladığı testlere mutlaka yer versinler. LGS öğrencileri için MEB’de dönemin başından beri sorular yayınlanıyor. Bunları çözmeyen varsa mutlaka çözmeli. YKS öğrencileri de ÖSYM’nin daha önceden yapmış olduğu ALES sorularının Türkçe kısımlarını çözebilir. Bu yararlı olacaktır. Tabii sadece çok çalışıp bilgileri hafızada tutmak yetmiyor. Türkçe dahil olmak üzere matematik, fen bilimleri gibi dersleri güçlendirmek istiyorlarsa kitap okusunlar. Günde 1 ya da 2 saatlerini mutlaka kitap okumaya ayırmaları gerekiyor. Böylece sınavda yorum yapabilme ve mantıksal çıkarımlara ulaşabilme kısımlarını da bilgileriyle harmanlayıp, soruları daha kolay çözebilirler.

Düzenli çalışmak şart

Öğrenciler haftalık programlarını yaparken mutlaka kendilerine bir başlangıç saati oluştursun. Evde oldukları bu süreçte çok geç saatte yatıp, geç saatte kalkmak düzenlerini bozar. Okula gidiyormuş gibi çok erken kalkmalarına da gerek yok ama en azından saat 9.00-9.30 gibi derslerine başlayabilirler. Ders programlarını o şekilde ayarlasınlar ve çizelgelerini oluştursunlar. Bu süreçte öğrencilerden en çok gelen sorulardan biri, deneme sınavı çözmenin gerekli olup olmadığı. Branş denemesi isterlerse çözebilirler, yararlarına olur. Genel deneme sınavı da çözebilirler. Ancak sınavda çıkartılan konular olduğu için birazcık bu deneme dönemini dondurup eksik konuları varsa o konulara yönelmeliler. En azından bu iki hafta boyunca... Çünkü yayınevleri, sınav konularına göre kendilerini güncelleyecektir. Bu sınava göre uyarlanmış deneme sınavlarını zaten yayınlanacaklar. Daha sonra onları çözmeleri sağlıklı olur.

Aileler baskı yapmamalı

Öğrenciler uzun zaman dilimi boyunca evde, gözlerinin önünde olduğu için ailelere hiçbir zaman tam olarak çalışıyormuş gibi gelmez. Çocuklar da çok yoruldu. Ondan dolayı önümüzdeki haftalarda çocuklar biraz daha normal, günlük çalışmalarının yarısı kadar bir performans gösterebilirler. Bunun haricinde öğrencilerin zamanlarını kitap okuyarak, derslerine yararlı olacak videoları seyrederek, uzaktan eğitim sürecinde tekrar olan dersleri izleyerek geçirmelerini sağlasınlar. Aileler, çocuklarına derslere yönelik baskı yapmamalı. Onları anlamak lazım.

