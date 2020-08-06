Üniversite adaylarının tercih süreci bugün başladı. Adaylar, tercihlerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklar.

Tercih işlemleri, 14 Ağustos saat 23.59’da sona erecek. Adayların 24 tercih hakkı bulunacak.

Değerli YKS adaylarımız,



2020-YKS tercih işlemleri bugün başlıyor. Tercihlerinizi 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında https://t.co/rDnz9gKzj8 sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz.



Yapacağınız tercihlerin sizlere ve ailelerinize hayırlı olmasını dilerim. pic.twitter.com/j0eFDBg5om — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) August 6, 2020

Adaylar, internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacak. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalı. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak.

ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

Sanal fuar

Yükseköğretim Kurulu da salgın sebebiyle bu yıl bazı değişikliklere gitti. Yüz yüze düzenlenemeyen üniversite tanıtım fuarını dijital ortama taşıdı. Öğrenciler "sanalfuar.yok.gov.tr" adresine girerek üniversiteler ve programları hakkında bilgi alıyor.

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200 üniversitenin katıldığı sanal fuarda canlı tanıtım etkinlikleri yapılıyor. Üniversite adayları sesli ve görüntülü görüşme gerçekleştiriyor. Sanal fuar, 7 Ağustos'a kadar devam edecek.