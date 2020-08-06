Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tercih danışmanlığı birimlerinin, okullarda ve rehberlik araştırma merkezlerinde, rehberlik öğretmenleri tarafından EBA üzerinden hizmet vereceğini açıkladı.

"Amacımız, bu süreçte ülkemizde rehberliğe ihtiyaç duyan her öğrenci ve veliye ulaşarak gelecekleri konusunda bilinçli tercih yapmalarını sağlamak" diyen Selçuk, sürece ilişkin tüm önlemlerin kontrolleri altında olduğunu açıkladı.

Bakan Selçuk, öğrencilerin gönül rahatlığıyla tercih danışmanlığı birimlerine başvurabileceklerini söyledi.