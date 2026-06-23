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Eğitim
AA 23.06.2026 09:45

YKS adaylarının eğitim bilgilerini güncelleme sistemi erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) başvurularında e-Okul'dan eğitim bilgisi gelmeyen adayların bilgilerinin kontrol, güncelleme, teyit ve okul birinciliği işlemlerinin yapılabilmesi için Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi erişime açıldı.

YKS adaylarının eğitim bilgilerini güncelleme sistemi erişime açıldı

ÖSYM'nin internet sitesinden 2026-YKS adaylarının eğitim bilgilerinin kontrol, güncelleme ve teyit işlemlerinde Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi'nin açılmasına ilişkin duyuru yayımlandı.

Duyuruda, 2026-YKS başvurularında e-Okul'dan eğitim bilgisi gelmeyen adayların bilgilerinin kontrol, güncelleme, teyit ve okul birinciliği işlemlerinin yapılabilmesi için Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi'nin açıldığı bildirildi.

Adayların bireysel olarak veya ortaöğretim kurumlarının doğrudan ÖSYM'ye yapacakları değişiklik veya düzeltme taleplerinin kabul edilmeyeceği belirtilen duyuruda, "https://kkis.osym.gov.tr kullanıcı bilgileri https://bmis.osym.gov.tr kullanıcı bilgileri ile aynıdır. https://kkis.osym.gov.tr kullanıcı bilgilerini hatırlamayan okul müdürlükleri, bu bilgilerini 444 6796 numaralı çağrı merkezinden öğrenebilecekler." bilgisi paylaşıldı.

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