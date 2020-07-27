Haber Giriş: Kaynak: AA
YKS adaylarının cevap kağıtları erişime açıldı
ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılan adayların cevap kağıtlarını erişime açtı.
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, YKS adaylarının sorulara verdiği cevaplar ve soruların doğru cevapları "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 10 gün süreyle incelenebilecek.
Etiketler: yks yükseköğretim kurumları sınavıSon Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 15:20
Son Haberler
- 16:48
- 16:53
- 16:58
- 16:27
- 16:47
Sıradaki Haber
Eğitim kurumları için "hijyen ve enfeksiyon önleme kılavuzu" hazırlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz