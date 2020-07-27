Haber Giriş: Kaynak: AA
YKS sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün 2020-YKS sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter'den yaptığı açıklamada, 27-28 Haziran'da gerçekleştirilen YKS sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu.
Adayların YKS sonuçlarına, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenilebileceğini ifade eden Aygün, tercihlerin ise 6-14 Ağustos'ta yapılacağını belirtti.
Halis Aygün, sonuçların tüm adaylara ve ailelerine hayırlı olmasını diledi.
Öte yandan, sonuçlar, ÖSYM takvimine göre 1 gün önce açıklanmış oldu.
Etiketler: yks sonuçları ne zaman açıklanacak yks sonuçları üniversite tercihleri ne zaman üniversite tercihleri sonuç ösym son dakikaSon Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 08:27
Sıradaki Haber
Bakan Selçuk: Okullar gerekli hazırlıklar yapılarak açılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz