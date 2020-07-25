ASELSAN Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Hakan Karataş, ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin geçen yıl kurulduğunu ve çok yoğun bir dönem geçirdiklerini söyledi.

Mesleki eğitimin önemine işaret eden Karataş, "Bütün dünyanın dert ettiği, özellikle Türkiye için çok kritik konulardan biri bu. Çünkü üretim aşaması ve üretim odaklı bir şeyler yapıyorsanız, üretim kalitesi sizin teknik elemanlarınızın kalitesiyle birebir aynı odakta devam ediyor. Savunma sanayisinde daha hassas, daha derin, daha çeşitli yeteneklere sahip olmak gerekiyor. Biraz daha kararlı ve mesleki iradeye sahip gençlerimizi yetiştirmemiz gerekiyor. Yetenek profiline baktığımızda biz sektör için aranan elemanı yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu yıl da öğrencilerimizi liseye kabul etmek için hazırız." dedi.

"Anadolu lisesi ya da fen lisesi yerine bizi tercih ettiler"

Karataş, geçen yıl sıralamada yüzde 1'lik dilime giren öğrencileri liseye kabul ettiklerini dile getirerek, "Öğrenciler Anadolu lisesi ya da fen lisesi yerine ASELSAN ile mesleki liseyi bağdaştırdıkları için bizi tercih ettiler. Bu bizim sorumluluğumuzu çok artırdı." diye konuştu.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da savunma elektroniği ve savunma mekaniği programlarına toplam 120 öğrenci kabul edeceklerini söyleyen Karataş, lisenin fiziksel özelliklerinin de yüksek düzeyde olduğunu ifade etti.

Karataş, lisenin öğrencilerine belirli ölçüde staj, istihdam ve burs imkanı verildiğine dikkati çekerek, ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin önemli bir rol model olacağını bildirdi.

"Yeni öğrencilerimiz için çok heyecanlıyız"

Lisede sadece teknik bilgiler değil, savunma sanayisi için temel değerleri de vermeye çalıştıklarını vurgulayan Karataş, şunları kaydetti:

"Savunma sanayisinde çalışacak kişilerin farklı dinamiklere sahip olması lazım. Duygusal dayanıklılıklarının yüksek olması gerekiyor. Mesleki iradeleri güçlü, sabırlı ve birlikte başarma duygusuna sahip insanlar yetiştirmemiz lazım. Biz hedeflerimizi öğrencilerimize aşılamak istiyoruz. Yeni öğrencilerimiz için çok heyecanlıyız. Yeni öğrencilerimizi merakla bekliyoruz."

Karataş, savunma sanayisinin Türkiye'nin bekası için çok kritik olduğunu belirterek, "Türkiye'de savunma sanayisinde yaklaşık 50 bin kişilik bir iş gücü var ama bizim yüzde 100 yerli ve milli ürünler çıkarabilmemiz için bunun çok artması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Öğrencilerin yabancı dil seviyelerinin çok iyi olduğunu dile getiren Karataş, çok yönlü mühendis ve teknisyenler yetiştirmek istediklerini kaydetti.