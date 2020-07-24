Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Araştırma Ofisi Innocenti tarafından hazırlanan araştırma raporunda, pek çok ülkede yeni tip koronavirüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek için gidilen yaygın kısıtlamaların, küresel olarak çocuk bakımı ve erken çocukluk eğitimi üzerindeki etkileri incelendi.

Raporda, Covid-19 salgınının, tüm dünyada okul öncesi yaş grubundaki milyonlarca çocuk için çocuk bakımı ve okul öncesi eğitim hizmetlerini sekteye uğrattığının tahmin edildiği vurgulandı.

Salgında, yaklaşık 22 milyonu Güney Asya'da olmak üzere en az 40 milyon çocuğun da kritik öneme sahip okul öncesi yıllarında erken çocukluk eğitiminden mahrum kaldığı ifade edildi.

"Çocukları evrensel eğitim haklarından mahrum bıraktı"

UNICEF Güney Asya Bölge Direktörü Jean Gough, Güney Asya'da Covid-19 salgınından en çok etkilenenler arasında çocukların bulunduğunu belirterek, "Okulların uzun süreli kapanışı ve uzaktan eğitime sınırlı erişim, çocukları evrensel eğitim haklarından mahrum bıraktı." dedi.

Çocuk bakımının ve erken çocukluk eğitiminin, çocukların tam potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olmakta temel olduğuna dikkati çeken Gough, "Şimdi harekete geçmemek, bölgedeki milyonlarca çocuğun geleceğini tehlikeye atacak." değerlendirmesinde bulundu.

Salgın, küçük çocuklu aileler için daha derin krize yol açtı

Raporda, Covid-19 nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalar nedeniyle birçok ebeveynin, çocuk bakımı ile ücretli istihdamı dengelemede zorlandığına işaret edilerek, bu durumun ortalamada çocuk bakımı ve ev işlerine erkeklerden üç kat daha fazla zaman harcayan kadınlara orantısız yük getirdiği kaydedildi.

Salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamaların, özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde, çoğu zaten sosyal hizmetlere erişemeyen küçük çocuklu aileler için daha derin bir krize neden olduğunun vurgulandığı raporda, son verilerin düşük ve orta gelirli 54 ülkede, 3 ila 5 yaşlarındaki çocukların yaklaşık yüzde 40'ının evlerindeki herhangi bir yetişkinden sosyal-duygusal ve bilişsel destek almadığını ortaya koyduğu aktarıldı.

Raporda, çocuk bakımı ve erken eğitim seçeneklerinin bulunmamasının, özellikle kayıt dışı sektörde çalışan annelerin, küçük çocuklarını işe getirmekten başka çarelerinin kalmamasına neden olduğu belirtildi.

Afrika'daki yaklaşık 10 kadından 9'unun, Asya ve Pasifik'teki yaklaşık 10 kadından 7'sinin de kayıt dışı sektörde çalıştığı bildirildi.