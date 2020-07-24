Haber Giriş: Kaynak: AA
LGS yerleştirme sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak
[Fotoğraf: AA]
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih başvuruları 29 Temmuz'a kadar alınacak. Sonuçlar 10 Ağustos'ta duyurulacak.
Bakanlığın takvimine göre, özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri, yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemleri ile kayıtları 29 Temmuz'da tamamlanacak.
Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecekler.
Yerleştirme sonuçları; 10 Ağustos 2020 tarihinde "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.
Etiketler: LGS yerleştirme sonuçları LGS tercihSon Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 04:23
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