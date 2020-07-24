YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 27 Haziran'da, ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) 28 Haziran'da yapıldı.

ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları 28 Temmuz 2020'de açıklanacak.

ÖSYM tarafından YKS oturumları soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ise 28 Haziran'da erişime açılmıştı.