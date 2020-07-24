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Öğrencilerin gözü kulağı açıklanacak YKS sonuçlarında
ÖSYM tarafından düzenlenen ve 2 milyon 437 bin 119 adayın katıldığı 2020-YKS, 27-28 Haziran'da yapıldı. Peki sonuçlar ne zaman açıklanacak?
YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 27 Haziran'da, ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) 28 Haziran'da yapıldı.
ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları 28 Temmuz 2020'de açıklanacak.
ÖSYM tarafından YKS oturumları soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ise 28 Haziran'da erişime açılmıştı.
Etiketler: yks sonuçları ösym TYT sonuç AYT sonuç YDT sonuç ösym sonuç sayfasıSon Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 03:04
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