Haber Giriş: Kaynak: AA
YDS başvuruları için yarın son gün
[Fotoğraf: TRT Haber]
ÖSYM tarafından 12 Nisan'da düzenlenecek Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) için başvurular yarın sona eriyor.
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (YDS/1) başvuracak adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye 2020-YDS kılavuzundan ulaşılabilecek.
12 Nisan'da düzenlenecek YDS/1 için geç başvuru günü ise 10 Mart olarak belirlendi.
Etiketler: yds başvurusu yds başvuruları son gün ösymSon Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 09:52
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