Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (YDS/1) başvuracak adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye 2020-YDS kılavuzundan ulaşılabilecek.

12 Nisan'da düzenlenecek YDS/1 için geç başvuru günü ise 10 Mart olarak belirlendi.