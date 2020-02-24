Haber Giriş: Kaynak: AA
LGS için yeni örnek soru kitapçığı yayımlandı
[Fotoğraf: AA]
Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yapılacak merkezi sınava yönelik hazırlanan şubat ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı.
MEB, LGS kapsamında 7 Haziran'da gerçekleştirilecek merkezi sınava yönelik 5'inci örnek soru kitapçığını "http://odsgm.meb.gov.tr" adresinden erişime açtı.
Kitapçıkta, sayısal ve sözel testlerdeki soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi.
Etiketler: lgs soru kitapçığıSon Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 10:34
Son Haberler
- 11:53
- 11:44
- 11:44
- 11:41
- 11:40
Sıradaki Haber
'Yetenek Her Yerde' kariyer fuarlarının ikincisi başlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz