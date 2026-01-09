Yarıyıl tatili öncesi son hafta "aile ve oyun" temasıyla geçecek

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında, tüm okul türlerine yönelik olarak hazırlanan ve öğrencilerin okulun son haftasında yeteneklerinin ön plana çıkarıldığı "Dönem Sonu Faaliyet Haftası" etkinlikleri 2023-2024 eğitim öğretim yılında uygulamaya kondu.

2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi itibarıyla etkinliklerin adı "Dönem Sonu Kültür, Sanat ve Spor Faaliyetleri Haftası" olarak değiştirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, MEB tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci döneminin son haftasında da tüm kademelerde uygulanmak üzere "Dönem Sonu Kültür, Sanat ve Spor Faaliyetleri Haftası Planı" hazırlandı.

Öğrenciler, aileleriyle birlikte eğlenerek öğrenecek

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda, öğrencilerin zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki açıdan çok yönlü gelişimini esas alan yaklaşımla hayata geçirilen "Dönem Sonu Kültür, Sanat ve Spor Faaliyetleri Haftası"nda, 12-16 Ocak'ta tüm okullarda "Aile ve Oyun" temalı etkinlikler yapılacak.

Akademik kazanımların yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişimi bütüncül yaklaşımla desteklemeyi amaçlayan faaliyet haftasında, erdem-değer-eylem çerçevesinde planlanan etkinliklerle öğrenciler, birinci dönemin son haftasını aileleriyle birlikte eğlenerek öğrenecekleri zengin etkinliklerle geçirecek.

Okulların imkanları dahilinde planlanacak ve velilerin sürece aktif olarak dahil edileceği etkinliklerle, öğrencilerin aile bağlarının güçlendirilmesi ve oyun yoluyla öğrenmenin teşvik edilmesi hedefleniyor.

Hafta boyunca "Türkiye Selamlaşıyor" etkinliği gerçekleştirilecek

Faaliyetler, okul müdürü başkanlığında oluşturulacak "Dönem Sonu Kültür, Sanat ve Spor Faaliyetleri Haftası Yürütücü Heyeti" tarafından planlanacak ve tüm etkinlikler "e-Okul Sosyal Etkinlik Modülü" üzerinden merkezi etkinlik olarak izlenecek.

Hafta boyunca "Dilimizin Zenginlikleri", "Okulun Kalbi Kütüphaneler", "Oku-Yorum, Yazı-Yorum", "Harezmi: Hayatın İçinden Öğrenme-Öğretme", "Bir Fikrim Var Saati", "İyiliği Paylaş Saati" başlıklı faaliyetler, bilgi ve spor yarışmaları, belgesel ve animasyon gösterimleri, sosyal sorumluluk çalışmaları ve geleneksel oyunlar gibi çok sayıda etkinliğe yer verilecek.

Geleneksel çocuk oyunları ve spor turnuvalarıyla öğrencilerin fiziksel ve sosyal-duygusal gelişimleri desteklenecek, sergiler, atölyeler ve yaratıcı okuma çalışmalarıyla da sanatsal ve kültürel üretimleri görünür kılınacak.

Dönem Sonu Kültür, Sanat ve Spor Faaliyetleri Haftası kapsamında "Türkiye Selamlaşıyor" sloganıyla başlatılacak etkinlikle, öğrenciler hafta boyunca ellerinde selamlaşma cümlelerinin yazılı olduğu renkli kartonlarla, öğretmenleri eşliğinde cadde ve sokakları dolaşacak, esnafa ve sokaklardaki insanlara selam vererek iyi dileklerde bulunacak.