Eğitim
09.01.2026 04:27

Öğretmen atama ve yer değiştirme süreçlerini düzenleyen yeni yönetmelik yayımlandı

Öğretmen atama ve yer değiştirme süreçlerini düzenleyen yeni yönetmelik yayımlandı. Yönetmelik, kadroya geçişten zorunlu hizmete, hizmet puanlarından mazeret tayinlerine kadar pek çok başlıkta önemli değişiklikler içeriyor.

Öğretmen atama ve yer değiştirme süreçlerini düzenleyen yeni yönetmelik yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yer değiştirme esasları ve atamalar öğretmen ihtiyacı, tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. BİLSEM atamalarında ise en az 3 yıl görev yapan öğretmenler başvurabilecek. Değerlendirme ve sözlü sınav uygulanacak başarı barajı 60 puan olarak belirlendi.

Kadroya geçenler bir yıl boyunca mazeret dışında tayin isteyemeyecek

Zorunlu hizmet başlığına göre 16 Haziran 2023’ten sonra göreve başlayan öğretmenler için zorunlu çalışma yükümlülüğü devam edecek.

Süreler hizmet bölgesi ve alanına göre belirlendi. Öğretmenler aynı okulda en fazla 12 yıl görev yapabilecek. Süresini dolduranlar ihtiyaç olan okullara atanacak. Dezavantajlı bölgelerde görev yapanlara daha yüksek puan verilecek. Kurs, proje ve yarışmalarda görev alan öğretmenler ek puan alacak.

Atama süreci şeffaf olacak

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri 1 Eylül 2026’ya kadar 3'üncü hizmet bölgesi sayılacak.

Yeni yönetmelikle öğretmenlerin ülke genelinde dengeli dağılımının sağlanması ve atama süreçlerinin daha şeffaf yürütülmesi amaçlanıyor. 

Öğretmen Ataması Öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı Resmi Gazete
MEB'den AGS ile ÖABT'ye ilişkin güncelleme
