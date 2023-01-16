Yarıyıl tatili başlıyor
2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönemi, cuma günü sona erecek. 19 milyondan fazla öğrenci için 2 haftalık yarıyıl tatili başlayacak.
Okullarda ilk yarıyıl sona eriyor. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki 19 milyonu aşkın öğrenci, 23 Ocak'ta 2022-2023 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatiline başlayacak.
Öğrenciler, 23 Ocak - 3 Şubat'taki yarıyıl tatili öncesi son derslerine 20 Ocak Cuma günü girecek.
Öğrenciler yarıyıl tatili öncesi son derslerine önümüzdeki hafta cuma günü girecek. Yarıyıl tatili 3 Şubat Cuma günü sona erecek. Öğrenciler 6 Şubat'ta tekrar sıralarına oturacak.
İkinci dönem ara tatili 17-20 Nisan tarihleri arasında
İkinci dönem ara tatili Ramazan Bayramı başlangıcı nedeniyle 3,5 gün sürecek. 17 Nisan'da başlayan ikinci ara tatil 20 Nisan'da sona erecek.
Ara tatilin ardından 2022-2023 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi 16 Haziran 2023 Cuma sona erecek.