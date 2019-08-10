Yükseköğretim Kurulu (YÖK), bazı vakıf üniversitelerinin Ar-Ge faaliyetleri ile reklam-tanıtım giderleri için ayırdıkları bütçe arasında çok büyük fark tespit edilmesi üzerine harekete geçti.

2021-2022 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerli

Genel Kurul toplantısında vakıf üniversitelerinin toplam öğrenci gelirinin en az yüzde 1'i kadar toplam Ar-Ge bütçesinin olmasına, reklam-tanıtım giderlerinin de toplam öğrenci gelirlerinin yüzde 1'ini aşmamasına karar verildi.

Öz kaynaklı Ar-Ge harcamaları öğrenci gelirinin yüzde 1'inin üzerinde olan, ön lisans ve lisans düzeyindeki programlarının her birinde en az yüzde 20 tam burslu öğrencisi bulunan vakıf üniversiteleri, belirlenen oranların kapsamı dışında kalacak.

Alınan kararlar, vakıf üniversitelerinin bütçe planlamalarını yaptıkları göz önünde bulundurularak 2021-2022 eğitim-öğretim döneminden itibaren geçerli olacak.

Kaynak: AA