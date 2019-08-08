Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan öğrencilerin elektronik kayıt başvuru süresi, 19-21 Ağustos yerine, 16-21 Ağustos oldu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, konuyla ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yaptı ve şu sözlere yer verdi:

"2019 YKS yerleştirme sonuçlarının erken açıklanması da dikkate alınarak, bir programa kayıt hakkı kazanan öğrencilerimizin elektronik kayıtlarının süresini 19-21 Ağustos 2019 tarihi yerine, 16-21 Ağustos 2019 tarihi olarak değiştirerek başvuru süresini uzattık. Hayırlı olsun."

1- 2019 YKS yerleştirme sonuçlarının erken açıklanması da dikkate alınarak; bir programa kayıt hakkı kazanan öğrencilerimizin elektronik kayıtlarının süresini 19-21 Ağustos 2019 tarihi yerine, — M. A. Yekta Saraç (@yekta_sarac) August 8, 2019

YÖK'ün internet sitesinde yer alan duyuruda ise, 2019-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı hatırlatıldı.

Duyuruda, üniversiteye şahsen yapılacak kayıt işlemlerinin süresinde bir değişiklik olmadığı, bu kayıtların önceden planlandığı gibi 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacağı belirtildi.

Kaynak: AA