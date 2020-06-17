Yüzbinlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, 20 Haziran’da yapılacak sınav öncesi koronavirüse karşı sıkı tedbirler aldı. Geçen yıl 3 bin 873 okulda yapılan sınav için bu yıl 18 bin 139 merkez ayarlandı. Böylece koronavirüsle mücadele sürecinde sosyal mesafenin sağlanması konusunda önemli bir adım atılmış oldu.

Eğitim uzmanı Burçak Özel, LGS’ye sayılı günler kala öğrencilerin deneme sınavı çözmesini tavsiye ederek, “Şu andan itibaren yeni konu öğrenmek için bir çaba içinde olmasınlar. Mevcut konularını pekiştirmek adına her gün bir genel deneme sınavı çözebilirler” diyor. Özel, öğrencilerin bu konuda MEB’in sitesinde yayımladığı sorulardan faydalanabileceğini söylüyor ve şöyle konuşuyor:

“Çalışmanın süresi de çok fazla olmamalı. Günde en fazla 3-4 saat çalışmalılar. Deneme sınavlarını bitirdikten sonra çıkan yanlışlarını analiz ederek nerede hata yaptıklarına baksınlar. Çünkü bazen hala bilemedikleri ayrıntılar çıkabiliyor. Eğer tam bilemedikleri konular varsa bunları not alıp konunun genel özetine bakmaları faydalı olur.”

Moral ve motivasyon çok önemli

Öğrencilerin psikolojik anlamda güçlü olması, dikkat çekilen bir diğer ayrıntı. Özel, bunun altını, “Moral ve motivasyonları çok önemli. Kaygılarını kontrol edebilmeleri gerekiyor. Çoğu öğrencinin ‘Ya yapamazsam ya başaramazsam’ diye endişeleri var maalesef. Bu bazen ailelerin beklentilerinin yüksek olmasından kaynaklanıyor” sözleri ile çiziyor. Eğitim uzmanı Burçak Özel tam da bu noktada ailelere tavsiyelerini iletiyor:

“Öğrencilerle konuşurken onların üzerine baskı yaratmayacak şekilde, bunun bir ölüm kalım meselesi olmadığını ifade etmeleri gerekiyor. Anne ve baba olarak çocuklarının yanlarında olduklarını anlatmaları lazım.”

Sınav esnasında öğrencilerin heyecanlanabileceğini söyleyen Özel, “Bu çok normal. Soruyu okudukları an heyecanları geçecek. Soruları mümkün olduğunca dikkatli okumalılar” şeklinde konuştu. Özel, “Süreyi kontrol ederek cevaplamalılar. Cevapları optik forma ya her soru sonrası ya da bir sayfayı tamamladıktan sonra, alıştıkları gibi geçirmeliler. Bunu asla sınavın sonuna bırakmamaları gerekiyor” uyarısı da yaptı.

“Yapamadıkları soruyla inatlaşmasınlar”

Sınav anında yaşanan heyecan pek çok öğrenci için önemli bir sorun. Özel, heyecanını dindiremeyen öğrencilere, gözlerini kapatıp derin bir nefes aldıktan sonra devam etmelerini öneriyor. Sınav esnasında dikkatlerini toplayarak, işlem hatası yapmamak için birine anlatıyormuş gibi soruları çözmelerinin de faydalı olacağını belirtiyor. Öğrencilerin dikkat etmesi gereken bir başka ayrıntıyı ise şöyle anlatıyor:

“Yapamadıkları bir soruyla inatlaşmasınlar. Bunu yaparlarsa zamanın farkına varamayabilirler. Diğer sorulara az vakit kalır. Bu sorulara sınav sonunda bakabilirler.”

Bu yıl LGS’ye her öğrenci kendi okulunda girecek. Dolayısıyla verilen 45 dakikalık ara esnasında arkadaşlarıyla görüşebilecekler. Özel’in tavsiyesi, arkadaşlarıyla bir araya geldiklerinde sınav veya sorularla ilgili sohbet etmemeleri yönünde. Özel, bunun sebebini, “Çünkü öğrenci o sırada verdiği yanıtı hatırlayamayabilir. Arkadaşının dediği şık doğru olmayabilir. Bu sefer ‘İlk sınavım kötü geçti. Çok yanlışım var’ diye düşünüp sayısal sınava morali bozularak girebilir” sözleriyle açıklıyor.