Haber Giriş: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 18:28Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Uzman ve başöğretmenlik için yazılı sınav duyurusu yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığı, Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Programı ile Öğretmenlik Kariyer Basamakları yazılı sınav duyurusunu yayımladı.
Milli Eğitim Bakanlığı, Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Programı ile Öğretmenlik Kariyer Basamakları yazılı sınav duyurusunu internet sitesi üzerinden yayımlandı.
Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen
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