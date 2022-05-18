Yükseköğretim Kurulunun (YÖK), 2021'de Yükseköğretim Kurumlarına Geçiş Sınavı'na (YKS) başvuranlardan bir yükseköğretim programına yerleşen 815 bin 365'inin ikamet ettikleri il ve yerleştirme verileriyle hazırladığı "Yükseköğretime Geçişte Öğrenci Hareketliliği" raporu açıklandı.

Öğrenci dağılımı ile nüfus dağılımı arasında farklılıklar var

Yükseköğretime Geçişte Öğrenci Hareketliliği Raporu'na göre, yükseköğretim kurumuna yerleşenlerin yarısını, Marmara ve İç Anadolu bölgelerindeki bir yükseköğretim kurumuna yerleşenler oluşturdu.

Açık öğretim hariç yerleşen öğrencilerin dağılımı ile Türkiye nüfusunun dağılımı arasında önemli farklılıklar tespit edildi.

Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 10'u Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşarken, sınavı kazanan her 100 kişiden sadece 5'i bu bölgedeki okullara yerleşti.

İç Anadolu Bölgesi, Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 15'ine ev sahipliği yaparken, bir yükseköğretim kurumuna yerleşenlerin yüzde 20,6'sı bu bölgeyi tercih etti.

Marmara'da yaşayan 4 öğrenciden 3'ü aynı bölgedeki okullara yerleşti

İkametgah bölgesindeki yükseköğretim kurumuna yerleşme oranı açısından Marmara yüzde 73,8 ile ilk sırada yer aldı, bu bölgedeki bir yükseköğretim kurumuna yerleşen 4 öğrenciden 3'ünün yine bu bölgede ikamet ettiği belirlendi.

Bu bölgede ikamet eden yaklaşık 205 bin adaydan 151 bini Marmara'daki yükseköğretim kurumlarına, 54 bini ise diğer bölgelerdeki yükseköğretim kurumlarına yerleşti.

Güneydoğu'daki öğrencilerin farklı bölgelere yerleşme oranı yüksek

Akdeniz Bölgesi'nde yaşayan yaklaşık 94 bin adayın 41 bini kendi bölgesindeki, 53 bini diğer bölgelerdeki okullara yerleşti.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ikamet eden yaklaşık 55 bin adayın 30 bini aynı bölgedeki yükseköğretim kurumlarında, 25 bini diğer bölgelerdeki yükseköğretim kurumlarında eğitim almaya hak kazandı.

Ege Bölgesi'nde yaşayan yaklaşık 76 bin adayın 43 bini yine bu bölgedeki, 33 bini ise diğer bölgelerdeki üniversitelere yerleşti.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ikamet eden yaklaşık 73 bin adayın 28 bini üniversite eğitimi için kendi bölgesindeki bir okula, 45 bini diğer bölgelerdeki okullara kayıt hakkı kazandı.

İç Anadolu Bölgesi'nde ikamet eden yaklaşık 119 bin adaydan 80 bini yine aynı bölgede kaldı, 39 bini ise diğer bölgelerdeki yükseköğretim kurumlarına yerleşti.

İstanbul "kendi yaşadığı ilde kalma" açısından en yüksek orana sahip il

Karadeniz Bölgesi'nde yaşayan yaklaşık 67 bin adaydan 36 bini bu bölgede, 31 bini ise diğer bölgelerdeki üniversitelerde eğitim alma hakkına sahip oldu.

Rapora göre, Türkiye genelinde 24 şehir tüm illere öğrenci gönderdi. Geldikleri iller bakımından değerlendirildiğinde ise 26 şehir, Türkiye’nin 81 ilinden öğrenci çekti.

İl düzeyinde değerlendirildiğinde İstanbul'un yüzde 67,5 ile ülke genelinde kendi ikamet ettiği ilde kalma açısından en yüksek orana sahip olduğu görüldü.

Raporda her bir ilin kendisini önemli oranda beslediği ve bölge içi hareketliliğe neden olduğu verilere dayalı ortaya konuldu. Bununla birlikte başta İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlere bir yönelim olduğu dikkati çekti.

81 il için 486 harita oluşturuldu

Yükseköğretime Geçişte Öğrenci Hareketliliği raporuyla, her bir il için 6 olmak üzere 81 kent için toplam 486 harita oluşturuldu.

Ayrıca iller ve bölgeler arası hareketliliği göstermek için 10 kordon diyagramı, 10 çubuk grafiği, 1 güneş ışığı grafiği ve 22 tablo kullanıldı.