Haber Giriş: 26 Şubat 2021 Cuma 09:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak Üniversitesi'nin bazı bölümlerine "yüz yüze eğitim" kararı
[Fotoğraf: Getty ]
Uşak Üniversitesi, bazı bölümlerdeki bazı dersler için yüz yüze eğitime geçme kararı aldı.
Uşak Üniversitesi'nde 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminde yüz yüze eğitimin kısmi yapılması kararı alındı.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Dünyayı etkisi altına alan salgının devam ettiği, derslerin tamamında yüz yüze eğitime geçilmesi durumunda büyük oranda il dışında olan öğrencilerin iller arası hareketlilik oluşturacağından, eğitim ve sağlık dengesi gözetilerek senato tarafından kararlar alındı."
Uzaktan eğitimle yapılacak derslerin yüzde 60'ına öğrencilerin katılım zorunluluğu olduğu, katılım sağlamayan öğrencilerin devamsızlıktan kalacağı vurgulandı.
Etiketler: Yüz Yüze Eğitim
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