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Eğitim
AA 03.10.2024 11:12

Üniversitelere ek kontenjanla yerleşen öğrenciler için yurt başvuruları başladı

Ek kontenjanla üniversitelere yerleşen öğrenciler için 2024-2025 eğitim öğretim yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB)yurt başvuruları başladı.

Üniversitelere ek kontenjanla yerleşen öğrenciler için yurt başvuruları başladı

Üniversitelere ek kontenjan ve özel yetenekle yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler ile yüksek lisans/doktora öğrencileri GSB yurt başvurusunda bulunabilecek.

7 Ekim Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek başvurular, e-Devlet üzerinden alınacak.

Başvurular e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin, e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olanların ise üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini talep etmeleri gerekiyor.

Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisi ile başvuran öğrencilerin yurt başvuruları geçersiz sayılacak.

Başvuru sırasında yaşanabilecek sorunlarla ilgili ALO GSB (444 0 472) öğrencilerin hizmetinde olacak.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı E-Devlet
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