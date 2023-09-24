Açık 17ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
AA 24.09.2023 04:48

TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınavları bugün yapılacak

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ile Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı 2. dönem sınavları bugün yapılacak.

TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınavları bugün yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2023-TUS 2'nci dönem 14 ilde, 2023-STS Tıp Doktorluğu 2'nci dönem ise Ankara'da yapılacak. İki sınav şeklinde yapılacak 2023-TUS 2'nci dönemin Temel Tıp Bilimleri Testi saat 10.15'te, Klinik Tıp Bilimleri Testi ise saat 14.45'te başlayacak. Sınavlar 100 sorudan oluşacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacak.

56 bin 495 adayın katılacağı 2023-TUS 2'nci Dönem, 126 binada 852 salonda uygulanacak ve sınavda emniyet dahil 5 bin 839 personel görev alacak.

İki aşamada gerçekleştirilecek STS Tıp Doktorluğu 2'nci dönemin birinci aşaması saat 10.15'de, ikinci aşaması ise saat 14.45'de başlayacak. Sınavlar 100 sorudan oluşacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacak.

1841 adayın katılacağı sınavda emniyet dahil 284 personel görev yapacak. Sınav için 7 bina ve 96 salon kullanılacak.

Öte yandan kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il nüfus müdürlükleri bugün açık tutulacak.

ETİKETLER
TUS
Sıradaki Haber
Bakan Tekin: Mülakatlarda adil bir sistem oluşturmak istiyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:47
Tokat'ta otomobil menfeze düştü: 6 yaralı
05:27
Akdeniz'de 3,9 büyüklüğünde deprem
05:01
Bakan Koca'dan Çanakkale'deki afet tatbikatına ilişkin paylaşım
04:45
Suudi Arabistan, Orta Doğu'nun güvenliği için Filistin meselesine kapsamlı çözüm istedi
04:30
Kayseri'de düğün sonrası silahlı-bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
04:00
Sel felaketinin yaşandığı Libya'ya 70'ten fazla yardım uçağı ulaştı
Azebaycan Karabağ'da el konulan silah ve mühimmatın listesini açıkladı
Azebaycan Karabağ'da el konulan silah ve mühimmatın listesini açıkladı
FOTO FOKUS
Ayıları elleriyle besledi
Ayıları elleriyle besledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ