Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma 10:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı
2022 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesinden erişebiliyor.
19-25 Ekim'de tercihleri alınan 2022-TUS 2. dönem yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), TUS 2. dönem yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.
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