Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe 10:05Son Güncelleme: Kaynak: ÖSYM
KPSS Ön Lisans sınav sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans sonuçları açıklandı.
Merkezden yapılan açıklamada, 9 Ekim 2022'de uygulanan 2022-KPSS Ön Lisans'a ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.
Adayların sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebileceği kaydedildi.
2022-KPSS Ön Lisans Sınav Sonuçları Açıklandıhttps://t.co/vj68ZfgglU pic.twitter.com/zYwHhghlgO— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) November 3, 2022
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