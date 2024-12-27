Türkiye'nin okul öncesi müzik eğitimi uygulayan ilk devlet okulu açıldı

Çocukların erken yaşta müzikle tanışarak estetik duyarlılıklarını geliştirmeyi amaçlayan projenin açılış programı, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

Yıldız Erten Anaokulu proje tanıtım filminin gösterildiği programda, anaokulunun veli-çocuk korosu dinleti sundu.

Programda konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, özellikle 4-6 yaşlardaki çocukların kazanımlarının, onların ömür boyu kodlarına işlenen ve geleceklerinde önemli rol oynayan ana eğitim unsurları olduğunu söyledi.

"Çocuklarımızın müzik altyapısının oluşması hedefleniyor"

Kaya, "Özellikle ana sınıfı ve okul öncesi çok önemli. Bugünkü bu etkinlikle çocuklarımızın inşallah gelecekte kodlarına işlenecek bir müzik altyapısı oluşacak. Bu altyapıyla belki de bu çocuklar gelecekte müzik ve sanatta söz sahibi olacak, güzel eserler ortaya koyacak.'' dedi.

Çocukların akademik eğitimin dışında diğer alanlarda da kendilerini geliştirmelerini istediklerini vurgulayan Kaya, ''Yürüttüğümüz 'İstanbul'da Enstrümansız Okul Kalmasın' projesi kapsamında geçen yıl 196 okulumuza istedikleri tüm enstrümanlar, belki de gelmeyecek diye düşündükleri piyanoya kadar ne istedilerse teslim edildi.'' ifadesini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür de İstanbul'da 3 milyon öğrenci ve 175 bin öğretmen olduğunu belirterek, "3 milyonla sadece İstanbul'u, Türkiye'yi değil dünyayı değiştirecek, dönüştürecek bir güce, niteliğe ve beşeri sermayeye sahibiz'' dedi.

Bugün çok değerli bir çalışmanın başlangıcını yaptıklarını belirten Yentür, ''28 Kasım itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve Talim Terbiye Kurulu Başkanlığınca onaylanmış bir müzik eğitimi programımız var. Bir devlet okulunda, bir program olarak Türkiye'de ilk, okul öncesindeki müzik eğitimine Beşiktaş Yıldız Erten Anaokulu'nda inşallah başlıyoruz." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığında, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'yle bir değişim ve dönüşüm yaşandığını anlatan Yentür, okul öncesi eğitim hizmetlerine ilişkin şunları kaydetti:

"İstanbul'da 2 bin 134 kurumumuzda okul öncesi temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarındaki ana sınıfları dediğimiz dersliklerde 160 bin öğrencimiz zorunlu eğitime tabi olmayan okul öncesi eğitimi almaktadır. Sayın Valimizin öncülüğünde İstanbul'da ilkokul birinci sınıfa başlamadan müracaat eden her vatandaşımızın çocuğuna, özellikle 5 yaşta okul öncesi eğitimi her türlü imkanı sunarak vermeye hazır olduğumuzu, kapasitemizin buna uygun olduğunu ifade etmek istiyorum. Okul öncesinde ruhsal, bedensel ve fiziksel gelişimle çocukların sosyal duygusal öğrenme becerilerinin gelişmesi, onların hayat boyu hikayesinin temelini oluşturur. Türkiye'nin ilk müzik eğitimi programını uygulayan anaokulumuz hayırlı uğurlu olsun."

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek anaokulunun açılışı yapıldı, ardından protokol üyeleri okulu gezerek bilgi aldı.