MEB, "Çocuk Edebiyatı Öğretmen Kongresi" düzenleyecek

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, paydaşların karşılıklı etkileşiminin sağlanması, alandaki mevcut gelişmelerin ele alınması ve bu konudaki güncel sorunlara çözüm önerilerinin ortak zeminde değerlendirilmesi amacıyla düzenlenecek kongrenin hazırlık toplantısı, Milli Eğitim Bakan Yardımcıları Celile Eren Ökten ve Ömer Faruk Yelkenci'nin katılımıyla Bakanlık'ta gerçekleştirildi.

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü koordinesinde 12-13 Mayıs 2025'te Ankara'da planlanan kongreye, MEB bünyesindeki resmi okullarda görev yapan ve çocuk edebiyatı alanında eser veren öğretmenler, edebiyatın eğitime katkısı üzerine çalışan eğitim bilimciler, akademisyenler ile illüstratörlerin ve tasarımcıların katılım sağlaması hedefleniyor.

Bu kapsamda kongrede, "Kültürel Mirasın Aktarımında Çocuk Edebiyatı", "Çocuk Edebiyatında Dil Zenginliği", "Çocuk Edebiyatı Yoluyla Erdemlerin Kazanılması", "Çocuk Edebiyatının Duygusal Gelişime Etkisi", "Çocuk Edebiyatının Aile ve Topluma Etkisi", "Dijitalleşmenin Çocuk Edebiyatına Etkisi" ve "Çocuk Edebiyatında Estetik" konularındaki bildiriler değerlendirilecek.

Atölye çalışmaları gerçekleştirilecek

"Türkiye'de Çocuk Edebiyatının Tarihsel Gelişimi", "Dijitalleşme Çağında Çocuk Edebiyatı ve Okuma Kültürünün Edinimi", "Eğitim Süreçlerinde Çocuk Edebiyatından Faydalanılması" ve "Çocuk Edebiyatı Derlemeleri" başlıklarında panellerin de düzenleneceği kongrede ayrıca, "Çocuk Edebiyatında Mekan, Zaman, Kahraman ve Olay Örgüsü", "Çocuk Edebiyatı ve İllüstrasyon", "Gölge Oyunları", "Eleştirel Okuma", "Yaratıcı Yazarlık", "Dil ve Üslup", "Masal Anlatıcılığı" ve "Sesli Okuma" konularında atölye çalışmaları da gerçekleştirilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının, sivil toplum kuruluşlarının ve üniversitelerin işbirliğiyle düzenlenecek kongre için başvurular, 10 Şubat-7 Mart 2025 tarihleri arasında alınacak ve sonuçlar 18 Nisan 2025'te duyurulacak.