Türkiye, Suriye'de öğretmenlerin mesleki gelişimlerine destek verecek

Türkiye, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülkenin yeniden inşası sürecinde destek çalışmalarına devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Aralık 2024'te yapılan Kabine Toplantısı'nda bakanlara görev alanlarındaki ihtiyaçlar için Suriye'de çalışma yürütmesi talimatı vermiş bu kapsamda Suriye'deki kamu kurum ve kuruluşlarının tekrar işler hale gelmesi, devlet sisteminin yeniden kurulması için her bakanlığın kendi alanında destek sağlaması kararı alınmıştı.

"Eğitim İş Birliği Protokolü" imzalanmıştı

Bu kapsamda 8-11 Temmuz'da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) heyetinin Suriye'yi ziyareti kapsamında, burada Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Turko başkanlığındaki heyet ile bir görüşme gerçekleştirilmiş ve iki ülke arasında "Eğitim İş Birliği Protokolü" imzalanmıştı.

Edinilen bilgiye göre, görüşmelerde, Halep'in mevcut eğitim altyapısına ilişkin bilgiler paylaşıldı, bazı okulların tadilatı için Türk tarafınca destek verilmesi konusunda mutabakata varıldı.

Ayrıca, Halep'te açılması planlanan Türk Okulu için uygun bir bina tespiti yönünde saha araştırmaları yapılmasına karar verildi.

Suriye'deki eğitim müfredatı günvellenecek

Görüşmelerde, iki ülke arasındaki eğitim ilişkilerinin kurumsal bir zemine oturtulmasının önemi vurgulandı ve karşılıklı olarak yapılacak "eğitim belgesi tanıma" süreçlerinin teknik ayrıntıları ele alındı.

Bu kapsamda, öğrencilerin kesintisiz eğitimine imkan tanıyacak uygulamaların geliştirilmesi yönünde ortak anlayışa varıldı.

Suriye'deki eğitim müfredatının güncellenmesine yönelik işbirliği kararının alındığı görüşmelerde, bu doğrultuda eğitim materyallerinin hazırlanması sürecine de destek verilecek.

"Ortak Eğitim Çalışma Grubu" kurulacak

Temaslarda, Türkiye ile Suriye arasında kurumsal koordinasyonu güçlendirecek "Ortak Eğitim Çalışma Grubu"nun kurulması da kararlaştırıldı.

Bu grup, hem protokolün uygulanmasını takip edecek hem de uzun vadeli bir eğitim işbirliği anlaşmasının hazırlık sürecine katkı sunacak.

Ortak projeler geliştirilecek

Türkiye, Suriyeli öğretmenlerin eğitimi, mesleki gelişimlerinin sağlanması ve branş öğretmenliği eksikliklerinin giderilmesi için Suriye Eğitim Bakanlığı talebi halinde kapsamlı öğretmen yetiştirme programları düzenleyecek.

Suriye, Türk Okullarında görevlendirilecek Türk yönetici ve öğretmenler ile bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri için çalışma vizesi ve oturma izni verilmesinde kolaylık sağlayacak.

İki ülke, özel eğitim imkanlarının geliştirilmesi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri ile psikososyal müdahale alanlarında ortak projeler geliştirecek. Bu amaçla uzman yetiştirme ve eğitim materyalleri hazırlanması konusunda da işbirliği yapılacak.