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Eğitim
AA 22.02.2024 20:59

Türkiye ile Libya arasında Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Mutabakatı imzalandı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Libya Milli Birlik Hükümeti Teknik ve Mesleki Eğitim Bakanı Yahlif Said El Sifav, eğitim alanında işbirliğinin geliştirilmesi kapsamında, "Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Mutabakat Zaptı"nı imzaladı.

Türkiye ile Libya arasında Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Mutabakatı imzalandı
[Fotograf: AA]

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanı Tekin, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de bulunan Libya Milli Birlik Hükümeti Teknik ve Mesleki Eğitim Bakanı El Sifav ile bir araya geldi.

Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede, El Sifav'ı Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Tekin, Türkiye'nin Libya ile köklü, tarihi ve kültürel bağları bulunduğunu belirtti. İki ülke halkının zor zamanlarda her daim birbirlerinin yanında durduğuna işaret eden Tekin, Libya'nın egemenliği, bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin Türkiye için son derece önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye olarak Libya'nın ihtiyaç duyduğu desteği sağlamak için her zaman hazır olduklarını dile getiren Tekin, özellikle eğitim ve kültür alanlarında işbirliğini geliştirmek istediklerini söyledi. Tekin, "Ulusal düzeyde ekonomik büyüme ve sürdürülebilir bir kalkınma için en güçlü enstrüman eğitimdir." dedi.

Türkiye ile Libya arasında Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Mutabakatı imzalandı

Türkiye'de son yıllarda mesleki ve teknik eğitim alanında büyük atılımlar gerçekleştiğini ve gerçekleşmeye devam ettiğini belirten Tekin, "Birçok ülke tarafından başarımızın takip edilmesi bizi memnun ediyor. Güçlü bir mesleki eğitim, nitelikli iş gücünün yetiştirilebilmesi, mesleki becerilerin geliştirilmesi ve ekonomik iş piyasası ihtiyaçlarına cevap verebilmek için çok önemlidir." diye konuştu.

Birlikte gayret edip somut projeler geliştirmek istediklerini dile getiren Tekin, şunları söyledi:

"Bugün burada imzalayacağımız mutabakat zaptı, güçlü işbirliğimizin, dostane ilişkilerimizin bir nişanesi olacaktır. Bu metin sadece diplomatik bir metin olmayacak aynı zamanda geleceğimizin inşasında yer alacak çocuklarımızın, gençlerimizin eğitimine önemli katkılar sunacaktır. Kardeşlik ve karşılıklı güven üzerine dayanan ilişkilerimizin daha da derinleşeceğine inanıyorum."

Türkiye ile Libya arasında Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Mutabakatı imzalandı

Bakan Tekin, başta mesleki ve teknik eğitim olmak üzere öğretmen yetiştirme süreci, program geliştirme ve eğitimde teknolojinin kullanılması gibi konularda Türkiye'nin güçlü bir müktesebatı bulunduğunu vurguladı. Tekin, Libya ile işbirliğini geliştirerek Türkiye'nin bu alandaki tecrübelerini paylaşmaya hazır olduklarını da kaydetti.

"Türkiye'nin deneyimlerinden istifade etmek istiyoruz"

Konuk Bakan El Sifav ise Türkiye'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, yüzyıllardır Türkiye ile dostluk ve kardeşlik ilişkisi içinde olduklarını söyledi.

Müfredatı güncelleyerek daha modernleştirmek istediklerini kaydeden El Sifav, mesleki eğitim alanında eğitimde teknolojinin kullanılması ve Libya'nın ihtiyaçlarını karşılayacak kursların açılması konusunda Türkiye'nin deneyimlerinden istifade etmek istediklerini belirtti.

Konuşmaların ardından Tekin ile El Sifav, iki ülke arasında eğitim alanında işbirliğinin geliştirilmesi kapsamında "Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Mutabakat Zaptı"nı imzaladı.

Türkiye ile Libya arasında Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Mutabakatı imzalandı

İmzalanan mutabakat zaptı ile mesleki ve teknik eğitime ilişkin okul yönetimi, önceki öğrenmelerin tanınması, öğrenme kazanımlarının ölçülmesi, belgelendirme gibi konularda bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılması hedefleniyor.

Mutabakat zaptı ile ayrıca uzman, eğitmen ve araştırmacı değişimi, mesleki eğitim alanında uygulanan yeni öğretim teknikleri ve teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe paylaşımı, mesleki eğitim alanında öğretim programı ve eğitim öğretim materyallerinin hazırlanması ve güncellenmesi süreçleri ile ilgili bilgi paylaşımı, mesleki eğitim veren kurumlar arasında kardeş okul ilişkilerinin kurulması ve geliştirilmesi, karşılıklı diploma denklik işlemleri için kolaylıklar sağlanması amaçlanıyor.

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