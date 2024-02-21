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Eğitim
AA 21.02.2024 11:05

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercihleri başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2023 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-YDUS 2. dönem) tercih işlemleri başlatıldı. Adaylar tercihlerini bir hafta boyunca yapabilecek.

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercihleri başladı

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, tercih işlemleri bugünden itibaren 28 Şubat saat 23.59'a kadar alınacak.

Adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden elektronik ortamda yapabilecek.

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