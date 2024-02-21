Eğitim
AA
21.02.2024 11:05
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercihleri başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2023 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-YDUS 2. dönem) tercih işlemleri başlatıldı. Adaylar tercihlerini bir hafta boyunca yapabilecek.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, tercih işlemleri bugünden itibaren 28 Şubat saat 23.59'a kadar alınacak.
Adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden elektronik ortamda yapabilecek.