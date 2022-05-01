Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’ tarafından 2009 yılında kurulan, Macaristan ile Türkmenistan’ın gözlemci üye olarak faaliyetlerine katıldığı Türk Devletleri Teşkilatı, 3-4 Kasım 2021'de İstanbul’da toplanmıştı. Toplantıda Öğretmen Değişim Programı’nın 2022 yılında Türkiye’de yapılması yönünde karar alınmıştı.

İlk uygulamasına ev sahibi ülke olarak Türkiye’nin öncülük yapacağı Türk Devletleri Teşkilatı 1. Öğretmen Değişim Programı 6-12 Haziran 2022 arasında Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirilecek.

2015 yılında Astana’da yapılan Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları 5. Zirve Toplantısı’nda Öğretmen Değişim Programı’nın uygulamaya geçirilmesine karar verilmiş 15 Mart 2019 tarihinde Kırgızistan’da yapılan Türk Devletleri Teşkilatı Eğitim Bakanları 5. Toplantısı’nda Öğretmen Değişim Programı Konsepti onaylanmıştı.

Türk eğitim sistemi ve davetli ülke eğitim sistemleri tanıtılacak

Programa Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Macaristan’dan öğretmenler davet edildi.

Programda Türk eğitim sistemi ve davetli ülke eğitim sistemlerinin tanıtılması, öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirmede yeni yaklaşımlar gibi konular ele alınacak.

Programda ayrıca Millî Eğitim Bakanlığı'nın alanında uzman personeli tarafından salgın sürecinde Türkiye'de uzaktan eğitim (EBA) konularında eğitimlerin verilmesi, özel eğitim ve rehberlik merkezleri ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerinin tanıtımının yapılması planlanıyor.

Yedi gün devam edecek programda kültür programları ile okul ve kurum ziyaretleri de düzenlenerek katılımcılara program sonunda sertifika verilecek.

Söz konusu programın uygulanması ile Türkiye’nin eğitim alanındaki tecrübelerinin aktarılması, taraflar arasında karşılıklı güvenin, dostluk ve iyi komşuluğun güçlendirilmesi, sosyal ve kültürel gelişimin sağlanması, eğitim, kültür, bilim ve teknoloji alnında iş birliğinin teşvik edilmesi, etkileşimin genişlemesi ve eğitim çalışanlarının mesleki niteliklerinin artırılması amaçlanıyor.

