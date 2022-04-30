Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 997 halk eğitimi merkezi, 81 ilde vatandaşların hayat boyu öğrenme kapsamında eğitim taleplerini karşılıyor.

2022 yılı ocak ayında kurslardan 602 bin 282, şubat ayında, 720 bin 254, mart ayında ise 1 milyon 314 bin 61 vatandaş yararlanmıştı.

Nisan ayında katılımcı sayısı 3,8 milyona yükseldi. Böylece 2022 yılının ilk dört ayında halk eğitimi kurslarından 3 milyon 818 bin 309 vatandaş yararlanmış oldu.

Nisan ayında kurslara 673 bin 797 kadın, 507 bin 915 erkek katıldı. 2022 yılı nisan ayında halk eğitimi merkezlerinden yararlanan kursiyerlerde kadınların oranı yüzde 57 olarak gerçekleşti.

Mesleki teknik eğitim kurslarına katılan kadın kursiyerlerde ise bu oran yüzde 70'e yükseldi.

En fazla katılım İstanbul, Mersin, Bursa, İzmir ve Antalya'da

Halk eğitimi merkezlerine en fazla talep 105 bin 159 kursiyerin olduğu İstanbul'da gerçekleşti. İstanbul'u 80 bin 799 kursiyer ile Mersin ve 61 bin 982 kursiyer ile Bursa izledi.

Halk eğitimi merkezlerinden nisan ayında yararlanan kursiyer sayısına göre 40 bin 349 kişi ile İzmir dördüncü olurken 36 bin 193 kursiyer ile Antalya beşinci oldu.

Kursiyer sayısında yüzde 218'lik artış

Konu ile ilgili bir değerlendirme yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer şunları söyledi:

"Bakanlık olarak sunmuş olduğumuz örgün eğitimin kapasite ve kalitesini sürekli artırırken diğer taraftan 81 ilde bulunan 997 halk eğitimi merkezimizle her yaştan vatandaşımızın eğitim taleplerini karşılıyoruz. 2022 yılı ocak ayında kurslardan 602 bin 282 vatandaşımız yararlandı. Şubat ayında bu sayı 720 bin 254'e, mart ayında 1 milyon 314 bin 61'e, nisan ayında ise 1 milyon 181 bin 712 olarak gerçekleştiz. Dolayısıyla 2022 yılının ilk dört ayında kurslardan yararlanan vatandaş sayısı, 2021 yılının ilk dört ayına göre yüzde 218 artarak 3 milyon 818 bin 309'a yükseldi."

Sunulan kurs hizmetlerinden daha çok kadınların yararlandığını belirten Özer, "2022 yılında halk eğitimi merkezlerimizin sunduğu kurs çeşitliliğini özellikle kadınlarımızı dikkate alarak artırmayı ve her ay bir milyon vatandaşımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Bu amaçla tüm halk eğitimi merkezlerimizin bulundukları bölgelerde vatandaşlarımızdan talepleri almak için yoğun çaba içerisindeler" dedi.

Sertifikalar e-Devlette

Halk eğitimi merkezleri tarafından düzenlenen kurslara ait alınan tüm sertifikalara e-Devlet kapısı üzerinden erişilebiliyor.

Sertifika almaya yeni hak kazanan veya eski sertifikalarını tekrar almak isteyen vatandaşlar, halk eğitimi merkezlerine gitmeden kolaylıkla e-Devlet kapısı üzerinden barkodlu sertifikalarını alabiliyorlar.

