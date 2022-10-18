TRT, Özbekistan'da medya çalışanlarına eğitim veriyor. Açılış programı Özbekistan Milli Televizyon Kurumunda düzenlendi.

TRT'nin önde gelen isimleri, TİKA'nın da destekleriyle Özbek medya çalışanlarına tecrübelerini aktaracak.

TRT Özbekistan Temsilcisi Nizam Şahin, TRT olarak ilk kez burada eğitim verildiğini belirterek, ''Buradan daha önce Türkiye'ye götürdüğümüz TRT'de eğitim almış pek çok meslektaşımız var. Ama ilk kez TRT eğitimcileri buraya geliyor, burada eğitim faaliyetini yürütüyor'' dedi.

Türkiye'ye teşekkürlerini ileten Özbekistan Milli Televizyon ve Radyo Kurumu Dış İlişkileri Dairesi Müdürü Laziz Curayev, ''Bu eğitim programına muhabir, editör, kameraman olmak üzere 30 personelimizi dahil ettik. Sadece Taşkent'te değil, vilayetlerde faaliyetini sürdüren bölge muhabirlerini de davet ettik. Türkiye'ye,teşekkürlerimizi iletiyoruz'' diye konuştu

Eğitimler iki farklı yerde ve eş zamanlı yürütülüyor.

Özbekistan Milli Televizyon Kurumunda ve Özbekistan Gazetecilik ve İletişim Üniversitesi'nde eğitimler verilecek.

Şerzadhan Kudrethoca, Özbekistan Gazetecilik ve İletişim Üniversitesi Rektörü şunları söyledi:

"Bugün TRT ekibinin üniversitede eğitim vermesi öğrencilerimiz ve gazetecilerimiz için büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. "

5 gün sürecek eğitimi tamamlayanlara, sertifika verilecek.