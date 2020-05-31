Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 15'incisi yapılan "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları"na video konferansla katıldı. Selçuk, tatil boyunca yayınlanacak programların içeriklerini paylaştı.

"EBA televizyonunda yabancı dil ile ilgili çalışmalarımız olacak"

Yazın EBA TV'de yabancı dil ile ilgili yeniliklerin olacağını belirten Bakan Selçuk, şunları söyledi:

"Yazın EBA televizyonunda yabancı dil ile ilgili çalışmalarımız olacak öğrencilerimizin onu takip etmelerini öneririm. 1 ve 2.sınıflarla ilgili bazı çalışmalarımız da devam edecek. EBA TV ve EBA dijital platformda özellikle 1.sınıfta olup da okuma yazmaya tam geçememiş ya da bazı dezavantajlardan dolayı okuma yazmaya başlayamamış, okumayı öğrenmiş ama tekrara ihtiyacı olan çocuklarımız için bir takım içerikler olacak. Ayrıca başka sürprizlerimiz de olacak. Bu sınavlarda artık okuduğunu anlayanlar başarılı olacak. Onun için çok kitap okumanız gerek."

Selçuk, yeni dönemde artık okuduğunu anlayanların başarılı olacağını belirterek, yaz için çocuklara bol bol kitap okumalarını ve koronavirüs salgını döneminde biriktirdikleri hatıraları yazmalarını önerdi.