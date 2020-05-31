Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Açık öğretim sınavları 25-26 Temmuz'da yapılacak
Milli Eğitim Bakanlığı, açık öğretim kurumları sınavlarının teknik hazırlık süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle 25-26 Temmuz'da yapılması kararını aldı.
Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle ertlenen sınavlar hakkında açıklama yaptı.
Yeni sınav takvimine göre, Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2.dönem sınavları 25-26 Temmuz'da yapılacak.
Etiketler: son dakika meb Açık öğretim sınavlarıSon Güncelleme: 31 Mayıs 2020 Pazar 11:16
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