Trabzon'da öğretmenler okullarını yeni döneme kendileri hazırladılar

Trabzon Atayurt Alparslan İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu'nda 4 yıldır müdür olarak görev yapan İsmail Özer, 8 öğretmen ve bir yardımcı personelle okulun dış cephesi, kapı, pencere, sınıf, mescit, kale direkleri tadilat ve onarımı ile boya işlemlerini yapıyor.

"Hayırseverlerin katkılarıyla 4 bin kitaptan oluşan kütüphane oluşturduk"

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesi mesleki çalışma takvimi kapsamında 09.00-12.30 saatleri arasında eğitim alan öğretmenler, saat 19.00'a kadar binayı öğrenciler için hazır hale getiriyor.

Okul müdürü İsmail Özer, ana sınıfından 8. sınıfa kadar toplam 180 öğrenciye hizmet verdiklerini söyledi.

İsmail Özer, aile ortamı içinde çocukların daha iyi gelişebilmesi için öğretmenler olarak onlara destek vermeye, ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirtti.

Eğitim-öğretim dönemindeki heyecanlarının yaz tatilinde de devam ettiğini anlatan Özer, hayırseverlerin katkılarıyla okulda, 4 bin kitaptan oluşan kütüphane oluşturduklarını ifade etti.

"Biz öğretmenliği sadece derse girip çıkmak olarak değerlendirmiyoruz"

İsmail Özer, yaptıkları çalışmaları gören öğrenci ve velilerin, okulu daha çok sahiplendiğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Biz işimizi aşkla, şevkle yaptıkça bu çocukları da etkiliyor, çocuklar da okula neşe içinde geliyor. Onları neşe içinde gördükçe bizim de motivasyonumuz artıyor. Bu anlamda da mutluyuz. Biz öğretmenliği sadece sınıfa ve derse girip çıkmak olarak değerlendirmiyoruz."

"Velilerimizle iyi bir iş birliğimiz var"

Mili Eğitim Bakanlığı ve ilgili kurumların, okulların boya ve tadilatını daha hızlı yapacağına inandıklarını ancak gelecek nesillerin daha iyi yetişebilmesi için öğretmenler olarak ellerini taşın altına koyduklarını vurgulayan Özer, sözlerine şöyle devam etti:

"Velilerimizle iyi bir iş birliğimiz var. Yaptığımız işleri devletimiz tabii ki karşılar ancak biz bunları hayırseverlerimizin de katkılarıyla devletimizin cebinden para çıkmadan hızlı şekilde çözüme kavuşturduk. Son yıllarda bölgemizde eğitim nedeniyle yapılan göçlerde de gerilemeler meydana geldi."

"İşçi ücreti fazla gelince 'biz yapalım' dedik"

Müdür İsmail Özer, okulun iç ve dış boyamalarında eksiklikler olduğunu belirterek, şunları anlattı:

"Hayırseverlerimizin yardımıyla boyayı aldık ancak işçi ücreti fazla gelince öğretmenlerimizle bir araya gelip 'Biz yapalım.' dedik ve ortaya güzel görüntüler çıktıkça da motive olduk. 3 gün gibi kısa sürede binamızın dış cephe boyasını tamamladık. Okulumuz, eğitim öğretim sezonuna rahatlıkla yetişecek. Burada temizlik, düzenleme derken 2 günlük daha işimiz var. Destek veren gönüllü öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Elimizden geldiğince çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesi için elimizden geleni yapıyoruz."

"Bunu eğitimin bir parçası olarak düşünüyorum"

Okulda boya çalışmalarına katılan İngilizce öğretmeni Nadir İnal, eğitimler sonrasında okulda boya yaptıklarını aktararak, "Öğrenciler için okulda yapılan iç ve dış boyanın, düzenlemenin güzel olacağını düşünüyorum. Biz çok beğendik, öğrencilerin de beğeneceğini inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Sınıf öğretmeni Neslihan İskender, 20 senedir mesleğine duyduğu sevgiyi vurguladı. Bulunduğu ortamın temiz olması gerektiğini belirten İskender, şunları söyledi:

"Bir okulda 10 hizmetli de olsa eğer siz bulunduğunuz ortamı düzenli ve temiz tutamıyorsanız hiçbir temizlik yetişmez. Bulunduğum ortamın temiz olmasını seviyorum. Bunu kendim yapmaktan da gocunmuyorum. Gerekirse çocuklarla birlikte de temizlik yapıyoruz. Bunu eğitimin bir parçası olarak düşünüyorum. Eğer ben temizlik yapmazsam çocuklara iyi örnek olamam diye düşünüyorum."

Kaynak: AA