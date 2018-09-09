Bakan Selçuk'tan Bilgisayar Olimpiyatları'nda derece alan öğrencilere tebrik

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Japonya'da düzenlenen ve 87 ülkenin katıldığı 30. Bilgisayar Olimpiyatları'nda derece alan öğrencileri tebrik eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Dönüşte sizlerle tanışmak isterim." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, paylaşımında başarılı öğrencilerin fotoğraflarına da yer verdi.

Japonya’da düzenlenen ve 87 ülkenin katıldığı 30. Bilgisayar Olimpiyatları’nda lise öğrencilerimiz Atacan, Caner, Mehmet ve Yusuf derece aldılar. Tebrik eder muvaffakiyetler dilerim. Dönüşte sizlerle tanışmak isterim. #Eğitim202 pic.twitter.com/XmYMUwpKBk — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) 9 Eylül 2018

Kaynak: AA