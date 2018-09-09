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Bakan Selçuk'tan Bilgisayar Olimpiyatları'nda derece alan öğrencilere tebrik

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 87 ülkenin katılımıyla Japonya'da düzenlenen 30. Bilgisayar Olimpiyatları'nda derece alan öğrencileri kutladı.

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Bakan Selçuktan Bilgisayar Olimpiyatlarında derece alan öğrencilere tebrik

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Japonya'da düzenlenen ve 87 ülkenin katıldığı 30. Bilgisayar Olimpiyatları'nda derece alan öğrencileri tebrik eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Dönüşte sizlerle tanışmak isterim." ifadelerini kullandı. 

Bakan Selçuk, paylaşımında başarılı öğrencilerin fotoğraflarına da yer verdi.

 


 

Kaynak: AA

Etiketler: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilgisayar Olimpiyatları
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