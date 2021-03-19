Haber Giriş: 19 Mart 2021 Cuma 07:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tıpta uzmanlık sınavı pazar günü yapılacak
[Fotoğraf: AA]
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı pazar günü yapılacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesindeki duyuruya göre, 21 Mart'taki 2021-TUS ile 2021-STS Tıp Doktorluğu birinci dönem adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2021-STS Tıp Doktorluğu birinci aşama sınavları için saat 10.00, 2021-TUS birinci dönem Klinik Tıp Bilimleri Testi ve 2021-STS Tıp Doktorluğu ikinci aşama sınavları için saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
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