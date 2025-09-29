Çok Bulutlu 19.7ºC Ankara
Eğitim
AA 29.09.2025 10:33

Sözleşmeli sağlık personeli alımı için tercih süreci başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca, Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonuna yerleştirme yapmak için adayların tercihleri alınmaya başlandı.

Sözleşmeli sağlık personeli alımı için tercih süreci başladı
[Fotoğraf: Getty Images]

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, KPSS-2025/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 45/A maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak.

Sağlık Bakanlığı KPSS-2025/5 Tercih Kılavuzu yayımlandı. Adaylar tercihlerini, bugünden itibaren 6 Ekim saat 23.59'a kadar yapabilecek.

Tercih işlemleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapılacak. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekiyor.

