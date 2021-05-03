Haber Giriş: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 19:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav yerleri belli oldu
Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için adayların sözlü sınav yerlerini e-Devlet üzerinden duyurdu.
Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen kadrosu için atama yapılacağını açıklamıştı.
Adaylar, 15-26 Mart tarihleri arasında ön başvuru ve sınav merkezi tercihlerini yaptı.
2021 Mart sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yeri bilgisi e-Devlet üzerinden yayınlandı.
Etiketler: E-Devlet Milli Eğitim Bakanlığı
Son Haberler
- 20:33
- 20:26
- 19:58
- 19:56
- 19:17
Sıradaki Haber
ALES soruları ile cevapların bir kısmı erişime açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz