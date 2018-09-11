Sınavsız İkinci Üniversite kayıtları başladı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin 2002 yılında hayata geçirdiği ‘İkinci Üniversite’ programlarına kayıtlar bugün itibarıyla başladı. Kariyerlerini ilerletmek, hayata farklı bir pencereden bakmak ve hayallerini gerçekleştirme fırsatı yakalamak isteyenler için kayıtlar 21 Eylül Cuma günü sona erecek.

Öğrenciler, internetten başvurularını yaptıktan sonra kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Adaylara son gün uyarısı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi tarafından yapılan açıklamada, “Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemi'ne göre eğitim-öğretim yapan fakülteler dışında yükseköğretim programında kayıtlı öğrenciler Açıköğretim Sistemi'ne göre öğretim yapan fakültelere internet başvurularını yapabilirler. İnternet başvurusu yaptıktan sonra herhangi bir bankanın kredi kartı/banka kartı ile online ödeme yapabilirsiniz. Ancak, kayıt tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartı/banka kartıyla ödeme yapamazsınız” denildi.

Ayrıca Anadolu Üniversitesi İkinci Üniversite kapsamı hakkında daha detaylı bilginin http://ikinciuniversite.anadolu.edu.tr adresinden edinilebileceği aktarıldı.

Kaynak: İHA