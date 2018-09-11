  • 11 EYLÜL 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 6.47
    EURO 7.496
  • BIST 92614.83
    ALTIN 248.377
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 2018 TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınav sonuçları açıklandı

2018 TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınav sonuçları açıklandı

2018 TUS ve STS sınav sonuçları açıklandı. Sonuçlara, "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
2018 TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınav sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2018 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018-TUS) ile 2018 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2018-STS Tıp Doktorluğu) sonuçlarını açıkladı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, 2018-TUS ve 2018- STS Tıp Doktorluğu ikinci dönem değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: TUS, STS, sonuçlar, ösym, internet adresi, aday
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER