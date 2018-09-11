2018 TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınav sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2018 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018-TUS) ile 2018 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2018-STS Tıp Doktorluğu) sonuçlarını açıkladı.
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, 2018-TUS ve 2018- STS Tıp Doktorluğu ikinci dönem değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.
Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.
Kaynak: AA