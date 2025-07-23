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Eğitim
TRT Haber 23.07.2025 13:46

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türkiye’nin şefkat diplomasisini dünyaya taşıyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, bilimsel iş birliğini insani diplomasiyle harmanlayarak küresel ölçekte etkisini artırmaya devam ediyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türkiye’nin şefkat diplomasisini dünyaya taşıyor

Birçok ülkenin yıllardır ulaşamadığı bir başarıyı istikrarlı şekilde kurumsallaştıran üniversite; Özbekistan’dan Bosna’ya, Somali’den Bangsamoro’ya, Sudan’dan Suriye’ye, Kudüs’ten Kıbrıs’a, Kırgızistan’a kadar geniş bir coğrafyada açtığı fakülteler, yüksekokullar ve ortak eğitim programlarıyla sağlık profesyoneli yetiştiriyor.

Bu faaliyetler yalnızca fiziksel bir genişleme değil; aynı zamanda Türkiye’nin şefkat temelli sağlık eğitimi anlayışını ve vicdan merkezli hizmet sunumu yaklaşımını dünyaya taşıyan bir model niteliğinde.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, küresel ölçekte iş birliği yürüttükleri üniversitelerin rektörleriyle çevrim içi bir toplantıda bir araya geldi.

İş birliği alanlarında önemli bir zemin oluşturdu

Bu buluşma, mevcut ortaklıkların değerlendirilmesi ve geleceğe dönük yeni iş birliği alanlarının istişaresi açısından önemli bir zemin oluşturdu

Toplantıya, Semerkand Devlet Tıp Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Casur Alimjanoviç Rizayev, Buhara Devlet Tıp Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şuhrat Cumayeviç Teşayev, Kudüs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Imad Abu Kishk, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Kuşakçı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç çevrim içi olarak katıldı.

Toplantıda mevcut programların genel durumu ele alınırken, taraflar iş birliklerini daha ileriye taşıma konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

Çift diploma uygulamaları, ortak araştırma projeleri ve bölgesel sağlık stratejileri gibi başlıklar üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Katılımcı rektörler, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile yürütülen ortaklıkların yalnızca akademik değil; dostluk, güven ve karşılıklı saygıya dayalı güçlü bir ilişki zemini üzerinde şekillendiğini ifade etti.
 

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