Özel okulların 2023-2024 eğitim-öğretim yılı ücret artış oranlarının belirlenmesinde değişikliğe gidildi. Bu yıl Tüketici Fiyat Endeksi baz alındı.

Özel okul ücretlerinde bu yıl yüzde 65'lik bir tavan artış oranı belirlendi. Bu oran 1, 5 ve 9. sınıflar hariç tüm eğitim kademeleri için geçerli olacak.

"Kademe başlarında maliyetler çerçevesinde ücret belirleniyor"

Peki 1, 5 ve 9. sınıflar için ücret oranları hangi kriterlere göre belirleniyor?

Özel Öğretim Kurumları Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Enis Şenel, şunları söyledi:

"Kademe başlarında; ana sınıfta, 1. sınıfta, 5. sınıfta ve 9. sınıfta özel öğretim kurumları maliyetler çerçevesinde bir fiyat belirlerler. Bu çerçevede fiyatı velilerine ilan ederler."

Avukat Cansu Duran ise eski kayıt olan öğrencinin okula devam etmek istemesi durumunda, indirimli öğrenci fiyatıyla ücret ödeme talebinde bulunabileceğini söyledi.

Ek hizmet ücretleri artırılabiliyor

Ek hizmetlerin ücretlendirilmesi okuldan okula değişiyor. Kimi okullar yemek kırtasiye gibi ek hizmetlerde ücreti yükseltebiliyor.

Özel öğretim kurumlarındaki yemek fiyatlarının kurumun yemek çeşitliliğiyle alakalı olabileceğine değinen Enis Şenel, kitap fiyatlarıyla ilgili şunları söyledi:

"Kitap maliyetlerinde ciddi anlamda farklılıklar söz konusu. Kurumlarımız yayınevlerinden aldığı etiket fiyatları üzerine kar marjı koyarak kitap tedarik edebiliyor. Bu tercihe bağlıdır, zorunluluk yoktur."

Ek hizmetlerin velinin insiyatifine bağlı olduğunu söyleyen Avukat Duran, "Eğer okul bunu zorunlu kılıyorsa ve ücreti almışsa, veli bunu Tüketici Mahkemesi'nden talep edebilir" diye konuştu.

Tavan artış oranına uymayan okulara idari para cezası

Bazı özel okulların yüzde 65 tavan artış oranına uymadığı öne sürülüyor. Avukat Duran, bu durumda Milli Eğitim Bakanlığı'na şikayette bulunulması gerektiğini söylüyor:

"Yüzde 65’ten fazla bir zam oranı uygulandıysa Milli Eğitim Bakanlığı’na şikayette bulunulabilir. Fahiş fiyat uygulaması tespit edildiğinde okul hakkında idari para cezası uygulanabilir."

Haber: Cansu Doğan

Kamera: Yasin Köse