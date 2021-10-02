Haber Giriş: 2 Ekim 2021 Cumartesi 14:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Özel eğitim meslek okulu mezunları da YKS'ye girebilecek
[Fotoğraf: AA]
Özel eğitim meslek okulu mezunlarına üniversite kapısı aralandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.
Milli Eğitim Bakanlığı, hafif düzeyde zihinsel yetersizliği veya hafif düzeyde otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilerin eğitim gördüğü özel eğitim meslek okullarını bitirenlerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmesine imkan sağlayan düzenlemenin kapsamını genişletti.
İlgili yönetmelikte yapılan değişiklikle; Temmuz 2021’den önce özel eğitim meslek okulu diploması bulunanlar ile özel eğitim mesleki eğitim merkezi öğrenim belgesi bulunanlar da YKS'ye başvurabilecek.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, engelli bireylerin toplumsal yaşama tam katılımı yönünde olumlu katkılar sağlamak istediklerini vurguladı.
Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı Mahmut Özer YKS
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