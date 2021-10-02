Milli Eğitim Bakanlığı, hafif düzeyde zihinsel yetersizliği veya hafif düzeyde otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilerin eğitim gördüğü özel eğitim meslek okullarını bitirenlerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmesine imkan sağlayan düzenlemenin kapsamını genişletti.

İlgili yönetmelikte yapılan değişiklikle; Temmuz 2021’den önce özel eğitim meslek okulu diploması bulunanlar ile özel eğitim mesleki eğitim merkezi öğrenim belgesi bulunanlar da YKS'ye başvurabilecek.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, engelli bireylerin toplumsal yaşama tam katılımı yönünde olumlu katkılar sağlamak istediklerini vurguladı.