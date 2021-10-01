ÖSYM'nin Twitter hesabından paylaşılan bilgiye göre, adaylar müracaatlarını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığı veya bireysel olarak başkanlığın "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek. Sınava başvurular, 11 Ekim'e kadar alınacak.

HES kodu zorunluluğu

19 Aralık'ta yapılacak sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağı için adayların, sınava müracaatta bulunmadan veya başvuru için merkezlere gitmeden önce HES kodu edinmeleri gerekiyor.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2021-YDUS Kılavuzunda yer alıyor.