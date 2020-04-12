Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sınıf ortamındaki eğitimlerin ertelenmesi, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) uzaktan eğitim çalışmalarına da katkı sağlamayı amaçlayan online eğitimlere ilgiyi artırdı. Bu süreçte online eğitim veren ve içeriklerini ücretsiz açan internet sitelerinin kullanıcı ve ziyaretçi sayısındaki artışlar dikkati çekti.

Salgının yayılmasının engellenmesi amacıyla alınan önlemler iş yapma modellerinde değişikliğe neden olurken eğitim alanında da yenilikleri getirdi. Sınıf ortamındaki eğitim ve kurslara ara verilerek uzaktan eğitime geçildi. Bu süreçte online eğitim veren bazı internet siteleri içeriklerini ücretsiz hizmete açarken sitelerin kullanıcı ve ziyaretçi sayılarındaki artışlar dikkati çekti.

Kullanıcılar sitede ortalama 22 dakika vakit geçirdi

Bilişim Garajı Kurucusu Prof. Dr. Selçuk Özdemir yaptığı değerlendirmede, Türkiye'de 150 bini aşkın çocuğa ulaşan online eğitim platformunun, sosyal sorumluluk kapsamında "vazgeçme.org" adıyla tüm eğitimlerini 3 hafta önce ücretsiz olarak çocuklara ve gençlere açtığını anımsattı.

Özdemir, "vazgecme.org" internet sitesini 3 hafta içinde 39 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

Sitenin 8 bin 500 tekil kayıtlı kullanıcıya ulaştığını, çocukların evde kaldığı sürece devam edecek online platformun 20 bin kullanıcıya ulaşmasını beklediklerini aktaran Özdemir, platforma en yoğun girişin perşembe ve cuma öğleden sonra olduğunu ifade etti. Özdemir, sitede kullanıcıların ortalama 22 dakika vakit geçirdikleri bilgisini verdi.

İlgi ortalama 2,5 katına çıktı

Khan Academy Türkiye Direktörü Alp Köksal da uzaktan eğitimin başlamasıyla akademinin internet sitesinin Türkiye'de gördüğü ilginin bazı günlerde 4, ortalama olarak ise 2,5 katına çıktığını söyledi.

Köksal, derslerin aynı zamanda MEB ile iş birliği neticesinde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden de öğrenci ve öğretmenlere ulaştığını belirtti.

Köksal, kar amacı gütmeden örgün eğitime ve MEB'in uzaktan eğitim çalışmalarına katkı sağlamayı amaçladıklarını dile getirerek, öğrenci, öğretmen ve velilere ücretsiz destek alabilecekleri bir kaynak sunduklarını söyledi.