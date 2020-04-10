Koronavirüs salgını nedeniyle 2020 MSÜ Sınavı, ÖSYM Başkanlığı'nca ertelenmişti. 13 Nisan-01 Mayıs tarihleri arasında yapılacağı duyurulan MSÜ Askeri Öğrenci Aday Tercih İşlemleri de ileri bir tarihe ertelendi.

Milli Savunma Bakanlığı, 2020 MSÜ Sınavı ile ilgili Twitter'dan yeni bir açıklama yaptı.

Covid-19 salgını nedeniyle 2020 MSÜ Sınavı ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihine ertelenmiştir. 13 Nisan-01 Mayıs tarihleri arasında yapılacağı duyurulan MSÜ Askeri Öğrenci Aday Tercih İşlemleri ileri bir tarihe ertelenmiş olup, tercih tarihleri bilahare duyurulacaktır. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 10, 2020

MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?

29 Mart'ta yapılacağı duyurulan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 14 Haziran’a ertelenmişti.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’ün Twitter hesabına gelen MSÜ sınavı ertelenecek mi sorusuna Aygün “Ertelenecek” cevabını vermişti.