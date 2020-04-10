Erzurum'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki koruma altındaki çocuklar, yeni tip koronavirüs tedbirleri çerçevesinde derslerini TRT ve EBA TV aracılığıyla kaldıkları evlerden takip ediyor.

Yetkililerin düzenli olarak dezenfeksiyon çalışmaları yaptırdığı kurumda, virüse karşı üst düzeyde tedbirler alındı.

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Sağlık personelince sabah ve akşam ateşleri ölçülen ve gerekli dezenfekte bilgilendirilmesi yapılan çocuklar, uzaktan eğitimin yanı sıra kitap okuyup çeşitli etkinliklerle zamanlarını geçiriyor.