Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Instagram üzerinden canlı yayınla 8'inci sınıf öğrencilerinin sorularını yanıtladı.

"Tatil konusundaki endişelere hiç gerek yok"

Bakan Selçuk, "Yaz tatilinde eğitim öğretim yapılmasını biz en son ihtimal olarak görüyoruz. Sadece tedbir amaçlı planlamalarımızı yapıyoruz. Yoksa bizim yaz aylarında ders yapmak ya da okulları tümüyle açmak gibi bir derdimiz yok. Biz çocuklarımızın yazın dinlenmesini de önemsiyoruz. O yüzden de bu tatil konusundaki endişelere hiç gerek yok diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Telafi eğitimler ne zaman başlayacak, neyi kapsayacak?"

Bakan Selçuk, "Okullarda görmediğimiz müfredatı kapsayacak. Yoksa özel bir müfredat hazırlamak ya da müfredatı değiştirmek gibi bir derdimiz yok. Bu tamamen, önümüzdeki günlerde virüs seyrine bağlı olarak değişecek." diye yanıtladı.

Okullar ne zaman açılacak?

Koşulların her gün değiştiğini vurgulayan Selçuk, bu nedenle okulların ne zaman açılacağına ilişkin kesin bir şey söyleyemediklerini belirtti. Bakan Selçuk, "Telafi eğitimi şu andaki durumun devam etmesi ya da etmemesine bağlı olarak değişir. Diyelim ki 30 Nisan'dan sonra okullar açıldı, o zaman telafi eğitimin süresi ve içeriği değişir. Mesela, diyelim ki açılmadı, ona göre değişir. " dedi.

Okulların 30 Nisan'a kadar tatil edilmesi kararı alınmıştı

Yeni bir karar alınmazsa 30 Nisan günü okullar açılacak.

Mili Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayınladığı takvime göre ise ara tatil ve yaz tatili süreleri şöyleydi:

İkinci ara tatil 3 Nisan Cuma günü başlayacaktı. 9 günlük bir tatilin ardından öğrenciler 13 Nisan günü tekrar okula gidecekti.

3 Şubat’ta başlayan ikinci dönem normal şartlarda 19 Haziran günü sona erecekti.